Ушел из жизни многолетний директор ЗиДа Валерий Петрушев. Накануне на 84 году жизни...

Ушел из жизни многолетний директор "ЗиДа" Валерий Петрушев.Накануне на 84 году жизни скоропостижно скончался Валерий Филипович Петрушев. Почетный гражданин Коврова, многолетний директор завода имени Дегтярева.Факты его биографии:Генеральный директор ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» в 1996–2002 гг. Начал работать на заводе с 1964 году, прошел путь от инженера-технолога до главного инженера и гендиректора. Награжден орденами Октябрьской Революции, Дружбы народов, «Знаком Почета», медалями и званием "Заслуженный дегтяревец". Также удостоен звания «Заслуженный машиностроитель».Лауреат Государственной премии в области науки и техники, лауреат премии Совета Министров СССР.