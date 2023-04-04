Участие примет и Джоан Роулинг.

Участие примет и Джоан Роулинг.Как сообщает , в основу каждого сезона ляжет одна из семи книг про "мальчика, который выжил". По некоторым данным, в работе над сериалом примет участие и Джоан Роулинг, которую "отменили" после ее высказывания про менструирующих людей.К переговорам также подключилась компания HBО, которая тоже планирует принять участие в этом проекте. Как сообщает интернет-издание , договоренности достигнуты, но контракт еще не подписан.Предполагается, что автором сериала писательница не будет. Однако выступит консультантом на съемочной площадке, сообщает телеканал .