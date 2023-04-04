В городе Петушки женщина зарезала сожителя и ушла за покупками. Об этом сообщается на официальном...

В городе Петушки женщина зарезала сожителя и ушла за покупками.Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ по Владимирской области. Как выяснилось, ещё в июле 2022 года 47-летний мужчина попросил свою 61-летнюю сожительницу сходить в магазин за алкоголем. Но та стала отказываться.Произошёл конфликт, в результате которого женщина пырнула ножом в живот своего сожителя.После этого она не позвонила в скорую помощь, а отправилась в магазин за покупками.И лишь вернувшись через какое-то время, обнаружила, что сожитель мёртв.По ходатайству следователя СК России в отношении женщины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С учетом всех обстоятельств суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы (в исправительной колонии общего режима). Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com