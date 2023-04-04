На злоумышленника завели уголовное дело. Он признал свою вину. Приговором суда он получил три условно с испытательным сроком два года.

Гусь-Хрустальном мошенник получил условный срок за хищение денег у 55 школ и детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе горсуда.Индивидуальный предприниматель Никифоров А.Л. в 2019-2021 годах обманув руководителей учреждений, заключил с ними договоры подряда, на проверку электрики. Директора и заведующие перечислили мужчине деньги, но впоследствии выяснилось, что у ИП нет лицензии на данный вид работ.Ущерб составил 856 150 рублей. На злоумышленника завели уголовное дело. Он признал свою вину. Приговором суда он получил три условно с испытательным сроком два года. Решение может быть обжаловано.