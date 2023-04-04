Госпитализации добилась прокуратура.

В Коврове больного туберкулёзом отправили на принудительное лечение. Об этом сообщает прокуратура области.Бывший заключённый состоит на учёте в Ковровском противотуберкулезном диспансере с августа 2022 года. Болезнь прогрессирует. С сентября по ноябрь прошлого года пациент лежал в стационаре во Владимире. Впоследствии его выписали и медицинскую помощь он получал на дому. В начале февраля мужчина написал отказ от дальнейшей терапии, а также начал вести асоциальный образ жизни. Однако наблюдение за больными активной формой туберкулеза ведётся независимо от их желания, ведь они могут заразить окружающих.В итоге городской суд принял решение о принудительной госпитализации заболевшего в лечебницу.