В Коврове на 84 году жизни скончался почетный гражданин города и бывший директор завода имени В.А. Дегтярева Валерий Петрушев. Соболезнования родным и близким выразил председатель ЗС

В Коврове на 84 году жизни скончался почетный гражданин города и бывший директор завода имени В.А. Дегтярева Валерий Петрушев. Соболезнования родным и близким выразил председатель ЗС Владимир Киселев. «С глубокой скорбью узнал о кончине прекрасного человека, настоящего патриота своей земли, большого профессионала и талантливого руководителя Валерия Филипповича Петрушева. Он ушел из жизни на 84-м году,