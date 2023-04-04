Он скончался 3 апреля в возрасте 83 лет.

В Коврове умер бывший гендиректор ЗиДа Валерий Петрушев. Он скончался 3 апреля в возрасте 83 лет.Валерий Филиппович много лет возглавлял предприятие. Коллеги вспоминают его талант руководителя, а также значительный вклад в модернизацию производства.«Уделял большое внимание социальной сфере. Внимательно относился к просьбам сотрудников», - рассказывают ковровчане.Со своей женой Галиной Олеговной он прожил в браке более 60 лет. Является Почётным гражданином города.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким усопшего.