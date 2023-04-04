Мероприятия проводились в рамках программы внутритрубной диагностики в Москве, Владимирской, Нижегородской, Московской областей, а также республике Марий-Эл.

Компания «Транснефть-Верхняя Волга» в январе-марте 2023 года обследовала 15 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 282 км. Мероприятия проводились в рамках программы внутритрубной диагностики во Владимирской, Нижегородской и Московской областях, Москве, а также республике Марий-Эл.Регулярная диагностика позволяет поддерживать высокий уровень надежности системы транспортировки нефти и нефтепродуктов.