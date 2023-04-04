Фигуранта поместили в СИЗО.

Во Владимирской области за сбыт поддельных денег задержан фальшивомонетчик-рецидивист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.По версии полиции, в конце декабря прошлого года 42-летний житель Петушинского района расплатился фальшивой двухтысячной купюрой за купленный у жительницы Александрова товар. Обнаружив фальшивку, женщина написала заявление.Опера установили личность и место жительства злоумышленника. Наручники защёлкнулись на запястьях подозреваемого на территории города Покрова. В квартире мужчины во время обыска изъяли 39 банкнот номиналом в две тысячи рублей с признаками подделки: серия и номер совпадали с купюрой, которую принесла потерпевшая.Фигуранта поместили в СИЗО. Расследование продолжается. Известно, что обвиняемый ранее уже был судим по аналогичной статье.