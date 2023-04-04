Змеи выходят наружу. Владимирцы стали встречать на улице ужей и гадюк. Очевидцы выкладывают фотографии диких животных в социальные сети. Комментарии из соцсетей Фууу, какая гадость,

Змеи выходят наружу. Владимирцы стали встречать на улице ужей и гадюк. Очевидцы выкладывают фотографии диких животных в социальные сети. Комментарии из соцсетей Фууу, какая гадость, ненавижу их У нас в деревне Неклюдово, тоже уже по асфальту ползают! По словам биологов, во Владимирской области обитают три вида змей: уж обыкновенный, медянка и гадюка обыкновенная. Укус медянки