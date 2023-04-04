Владимирские спасатели отработали тушение нефтебазы.
На нефтебазе в микрорайоне Юрьевец областного...
Владимирские спасатели отработали тушение нефтебазы.
На нефтебазе в микрорайоне Юрьевец областного центра произошел крупный пожар. Такова легенда учений, которые провели сегодня владимирские спасатели.
- 17-й резервуар, да, дизтопливо, спасибо ждем!
С этой нефтебазы, горючее идет на десятки автозаправочных станций области. Пожар на таком важном объекте повышенной опасности может грозить крупной катастрофой. Огнеборцы решили отработать самый худший вариант. В результате разгерметизации одного из резервуаров объемом 400 кубометров произошел розлив дизельного топлива. Возникший пожар потребовал привлечения всего Владимирского гарнизона МЧС.
Роман Коркин, начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Владимирской области:
- Цель учений была изучение данного объекта и отработка совместных действий персонала объекта и пожарных подразделений.
Первые подразделения прибыли на место спустя несколько минут после вызова. Они оперативно эвакуировали весь персонал нефтебазы и подали стволы с водой, чтобы охладить соседние резервуары с горючим.
Постепенно группировка МЧС увеличивается. Спецмашины прибывают одна за другой.
Наталья Виноградова, представитель компании:
- Здесь хранится порядка тысячи кубов нефтепродуктов и учения проводятся с разрешения собственника объекта. Сотрудников порядка 30 человек находится в помещениях, эвакуированы все в течении трех минут.
Пожалуй, всех тяжелее пришлось спасателям, работавшим в огнеупорных костюмах."Ток-200", как ясно из названия, выдерживает температуру более 200 градусов. Весит он 30 килограммов. В нем даже невозможно самостоятельно дышать, поэтому работать можно только с дыхательным аппаратом.
Арсений Пахомов, помощник начальника караула второй пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Владимирской области:
- Выполнение боевой задачи мое отделение и мое подразделение выполнило, есть нюансы, которые в процессе будут отрабатываться в плане профессиональной подготовки дополнительно, ну и естественно любые учения, ошибаться на них не зазорно.
После так называемой, пенной атаки условный пожар был полностью ликвидирован. Всего же в учениях на Владимирской нефтебазе участвовали 30 человек личного состава и 10 единиц техники. Все без исключения, отмечают в ведомстве, сработали слаженно, четко и оперативно.
Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести-Владимир