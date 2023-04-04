Владимирские спасатели отработали тушение нефтебазы. На нефтебазе в микрорайоне Юрьевец областного...

Владимирские спасатели отработали тушение нефтебазы.На нефтебазе в микрорайоне Юрьевец областного центра произошел крупный пожар. Такова легенда учений, которые провели сегодня владимирские спасатели.- 17-й резервуар, да, дизтопливо, спасибо ждем!С этой нефтебазы, горючее идет на десятки автозаправочных станций области. Пожар на таком важном объекте повышенной опасности может грозить крупной катастрофой. Огнеборцы решили отработать самый худший вариант. В результате разгерметизации одного из резервуаров объемом 400 кубометров произошел розлив дизельного топлива. Возникший пожар потребовал привлечения всего Владимирского гарнизона МЧС.Роман Коркин, начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Владимирской области:- Цель учений была изучение данного объекта и отработка совместных действий персонала объекта и пожарных подразделений.Первые подразделения прибыли на место спустя несколько минут после вызова. Они оперативно эвакуировали весь персонал нефтебазы и подали стволы с водой, чтобы охладить соседние резервуары с горючим.Постепенно группировка МЧС увеличивается. Спецмашины прибывают одна за другой.Наталья Виноградова, представитель компании:- Здесь хранится порядка тысячи кубов нефтепродуктов и учения проводятся с разрешения собственника объекта. Сотрудников порядка 30 человек находится в помещениях, эвакуированы все в течении трех минут.Пожалуй, всех тяжелее пришлось спасателям, работавшим в огнеупорных костюмах."Ток-200", как ясно из названия, выдерживает температуру более 200 градусов. Весит он 30 килограммов. В нем даже невозможно самостоятельно дышать, поэтому работать можно только с дыхательным аппаратом.Арсений Пахомов, помощник начальника караула второй пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Владимирской области:- Выполнение боевой задачи мое отделение и мое подразделение выполнило, есть нюансы, которые в процессе будут отрабатываться в плане профессиональной подготовки дополнительно, ну и естественно любые учения, ошибаться на них не зазорно.После так называемой, пенной атаки условный пожар был полностью ликвидирован. Всего же в учениях на Владимирской нефтебазе участвовали 30 человек личного состава и 10 единиц техники. Все без исключения, отмечают в ведомстве, сработали слаженно, четко и оперативно.Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести-Владимир