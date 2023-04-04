Владимирский фотограф поделился секретами съемки птиц. Урок по обустройству засидки для фотоохоты...

Владимирский фотограф поделился секретами съемки птиц.Урок по обустройству засидки для фотоохоты на птиц преподал своим подписчикам владимирский фотограф Владислав Тябин.У себя на странице Вконтакте он опубликовал видео, в котором подробно описывает процесс подготовки к съемкам пернатых в диких условиях. Фотографировать с подхода, конечно, интереснее, но этот способ требует много сил и времени, пишет Владислав. А вот съемка из засидки позволяет буквально - слиться с природой, почувствовать спокойствие и умиротворение и сделать отличные кадры.(видео Вконтакте / Владислав Фотограф)