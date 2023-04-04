В детском инфекционном отделении больницы №2 города Владимира в июне 2023 года начнется капитальный ремонт, из-за которого инфекционка будет закрыта до декабря того же года, сообщили в

В детском инфекционном отделении больницы №2 города Владимира в июне 2023 года начнется капитальный ремонт, из-за которого инфекционка будет закрыта до декабря того же года, сообщили в Минздраве Владимирской области. Октябрьский районный суд постановил, что отделение в структуре многопрофильного корпуса не соответствует санитарным нормам, в связи с чем там необходимо провести капремонт. В здании уже