Во Владимире можно купить качественные товары для красоты и здоровья. Открылся салон медицинского...

Во Владимире можно купить качественные товары для красоты и здоровья.Открылся салон медицинского оборудования, товаров для здоровья и красоты."Стармед" - оптово-розничная компания в сфере медицины, товаров для здоровья и красоты. Она сотрудничает с Белоруссией, Казахстаном, Китаем, Перу, США, странами Европы и Азии. А также с множеством отечественных производителей.Андрей Кузнецов - генеральный директор:- Компания "СтарМед" является импортером, официальным дистрибьютором и партнером известных производителей товаров для медицины в России и странах СНГТовары представлены не только в салоне. На сайте starmedic.ru можно найти более пятнадцати тысяч наименований медоборудования, косметологических и массажных средств, мебели, расходных материалов. Основной склад находится в Москве.Алена Михайлова - директор по развитию:- Миссия нашей компании - это здоровая нация - здоровая страна.- Несмотря на существующие санкции, наша компания динамично развивается, предлагает своим клиентам современное оборудование в сфере медицины, товары для здоровья и красоты со всего мира.Все товары имеют необходимую документацию, подтверждающую их гарантию и качество. Сотрудники компании - это профессионалы с большим опытом работы в медицинской отрасли. Салон открыт ежедневно, с девяти утра до девяти вечера.