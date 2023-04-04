Во Владимире весь апрель будет идти генеральная уборка улиц и дворов. Глава города Владимира...

Во Владимире весь апрель будет идти генеральная уборка улиц и дворов.Глава города Владимира Дмитрий Наумов подписал постановление «О проведении весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города».Генеральная уборка областной столицы и традиционные субботники пройдут до 30 апреля. На прошедшей пресс-конференции первый заместитель главы, Владимир Гарев и вице-мэр по вопросам ЖКХ Глеб Серегин рассказали о предстоящих работах по уборке и благоустройству.Владимир Гарев - первый заместитель главы администрации г. Владимира:- В первую очередь, конечно, мы обращаем внимание на мусор. Этим занимается и районные администрации, и работники ЦУГД, работники зеленого хозяйства. Активно сейчас занимаемся уборкой смета. Той песко-соляной смеси, которая была рассыпана в течение зимнего периода.В настоящий момент коммунальщики прочищают системы лИвневой канализации, моют памятники, стелы, остановочные павильоны. Проходит уборка скверов и парков. Завершается санитарная обрезка деревьев. Городской комиссией по охране зеленых насаждений выдано 36 разрешений на проведение соответствующих работ под контролем экологов, еще 21 заявление в стадии рассмотрения, а вот 11-ти заявителям отказано в разрешении на обрезку и кронирование.Заместитель главы города Глеб Серегин рассказал о скором завершении разработки "Концепции озеленения территории Владимира». Документ установит основные принципы озеленительных работ. Городское МКУ «Благоустройство» готовится к оформлению 56-ти горизонтальных цветников и клумб и 42-х вертикальных флористических композиций. Всего планируется высадить более 320 тысяч цветов разных сортов, из них 260 тысяч выращены в муниципальной теплице.Важной темой остается и ремонт дорог. В этом году на эти нужды предусмотрено триста семьдесят один миллион рублей.Алексей Шумник - и.о. начальника Управления ЖКХ г. Владимира:- В этом году планируется выполнить ремонт по улице 16 лет Октября. Пока планируется, финансирование не выделено, мы готовим заявку.Глеб Серегин - заместитель главы администрации г. Владимира:- В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" будет выполнен ремонт 125-ти тысяч квадратных метров покрытия. Общая протяженность дорог - 8,6 км. Это участки дорог по Судогодскому шоссе от дома 33А до поворота на Радугу. Участок дороги на улице Мира от Почаевской до Большой Нижегородской.За счет областной субсидии планируется ремонт 3-х с половиной километров дорог. Кроме того, за счет средств городского бюджета ведется масштабный ямочный ремонт: только в апреле литым асфальтом отремонтируют 18 дорог, а струйно-инъекционным методом - 63 дороги. Всех жителей областной столицы пригласили на общегородской субботник, который состоится 22 апреля. Каждый горожанин может помочь своими руками сделать Владимир чище и красивее.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.