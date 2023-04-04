Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Бирюков в письме просит руководителей Роспотребнадзора и Дом.РФ провести проверку участка на пересечении улицы Мира и проспекта

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Бирюков в письме просит руководителей Роспотребнадзора и Дом.РФ провести проверку участка на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей на предмет радиоактивного загрязнения. На указанном участке земли компания Дом.РФ планирует возвести 3 17-этажных дома. По словам депутата Заксобрания, с 2000 года там могло остаться немало радиоактивных захоронений, представляющих угрозу для жителей.