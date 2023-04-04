Корректировка произойдёт по итогам 2022 года.

Во Владимире жителям 647 домов сделают перерасчёт за отопление. Корректировка произойдёт по итогам 2022 года.Квитанции придут в апреле. Увеличение или уменьшение платы будет прописано отдельной строкой. Собственники 431 многоквартирного дома получат квитки с корректировкой в сторону уменьшения. Общая сумма возврата - 35,5 млн рублей. Владельцам 216 домов доначислят в общей сложности 18 млн рублей.Если платёж за теплоснабжение окажется на 25% больше, чем в марте, то ресурсоснабжающая компания предоставит рассрочку. За ней нужно обратиться офис организации.