Во Владимирской области 34 года назад началась регулярная работа регионального телевидения. Чем...

Во Владимирской области 34 года назад началась регулярная работа регионального телевидения.Чем наша телерадиокомпания живет сегодня? Расскажет Анастасия Сахарова.- Такой фотки у нас еще не было!Сколько человек смотрит Вести-Владимир? Сегодня, спустя 34 года об этом расскажут точные цифры. Они доказывают: в областном центре - это самая популярная программа.- В пятницу во Владимире смотрело 23 тысячи человек. Это только во Владимире."Зоркий глаз и острое перо" - так журналисты "Вестей" говорят о директоре - Андрее Филинове.Андрей Филинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир":- Испытываю самые теплые чувства, тем более с вами я общаюсь больше, чем со своими родными детьми. И вы для меня, действительно, родные. Конечно, иногда приходится включать некоторые воспитательные моменты. Но я их очень не люблю. И я родитель-то такой, не очень строгий, как мне кажется.У сотрудников ГТРК-Владимир- своя система поощрений. Кирпич Левитана, когда-то бывший частью дома прославленного диктора- лучшему ведущему месяца. Фотоаппарат - лучшему оператору. И хрустальное перо - лучшему корреспонденту. Его выбирает зритель.- Перо переходит Максиму Калашникову.На редакционной доске - слова со спорными ударениями и загадочная надпись "57 дней без происшествий". "Происшествиями" журналисты Вестей называют прямые включения с федеральными коллегами.максим Калашников, корреспондент:- Самые душещипательные истории. И хотят их показать не только нашему региону, Владимирской области - но и...-На всю страну.-Да, на всю страну. И вот нас уже 57 дней не показывали на всю страну... хихихи.Мария Городская вела утренние Вести несколько лет, а вечерней ведущей стала совсем недавно.мария Городская, ведущая ГТРК "Владимир":- Вечер - это ответственность. Это максимальная собранность, внимательность. Это по команде режиссера собраться. Это что-то про взрослость.Внешний вид ведущего зависит от парикмахера-стилиста.Анастасия Антонова, парикмахер-стилист:- Для меня не составляет труда человека сделать ровным, красивым. Выходящим в эфир красавицами.. -И красавцами. -И красавцами!))Чтобы кожа не блестела, ни один волосок не торчал. За этим уже следит режиссер из аппаратной. Качество эфира зависит от нескольких десятков человек.- И если какая-то связь будет нарушена, то и в эфир можем не выйти.И главный выпуск - "праймовый", в 21:05, который выходит сразу после федеральных "Вестей", вмещает всю картину дня.мария Платанюк, начальник службы информации ГТРК "Владимир":- Ради ГТРК-Владимир, это доказывает практика, я готова на многое. Иногда работать по 12-15 часов в сутки, иногда без выходных. Здесь я уже ровно 20 лет. И мне уже сложно поверить в эти, казалось бы, невозможные цифры.Неизменно за 34 года - сплоченный коллектив. Вера Куликова вспоминает свой первый день работы на ГТРК-Владимир, 3 апреля 1989.Вера Куликова, корреспондент ГТРК "Владимир":- В первый день я испекла торт. И мы все сели за стол с чаем и его съели. От моего подноса ничего не осталось, я поняла, что это было очень вкусно. И с тех пор мы всегда отмечаем Дни Рождения на телевидении, всех своих коллег.ГТРК-Владимир - большая семья. И зрители тоже её часть.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир