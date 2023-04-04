С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183635 владимирцев.

Во Владимирской области 4 апреля выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 22 человек. Ещё 13 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, по 8 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном, по 5 - в Петушинском и Кольчугинском, 3 - в Вязниковском, по 2 - в Суздальском и Гороховецком, по 1 - в Александровском, Камешковском, Меленковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183635 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50830 заболевших во Владимире, 21772 - в Ковровском районе и 19934 - в Муроме.