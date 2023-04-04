Во Владимирской области ездовой козел открыл летний сезон. Ездовой козел из Гусь-Хрустального...

Во Владимирской области ездовой козел открыл летний сезон.Ездовой козел из Гусь-Хрустального района открыл весенний сезон - и сменил резину. Мы уже рассказывали о необычном рогатом в упряжке. И вот новые кадры.- Давай, давай, гони, гони, хоп! хоп!Козел Гром на дорогах деревни Неклюдово - дело для местных уже привычное. Зимой он обычно помогает своей хозяйке Ирине Панеевой возить продукты из магазина. На санях. И вот теперь, переобувшись, занялся развлекательным извозом - катает всех желающих.