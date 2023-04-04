Во Владимирской области газифицируют новые села. Долгожданное событие в селе Березники Собинского...

Во Владимирской области газифицируют новые села.Долгожданное событие в селе Березники Собинского района. В село пришло голубое топливо. Газифицированы первые домовладения. Подробности у Веры Куликовой.Обогреваться дровами сейчас дорогое удовольствие, рассказывают Артемовы. В год уходило почти 60 тысяч рублей. Да еще надо привезти и наколоть. Кроме этого ежемесячно платили по две с половиной тысячи за свет и подогрев титана, чтобы была горячая вода. Теперь все в прошлом.Сергей Артёмов, житель села Березники:- Теперь у нас с газом все идет и быстро и хорошо и все нагревается и тепло и вода горячая!Сергей и Людмила вместе уже 40 лет. Говорят все время мечтали, чтобы провести газ в дом и вот, наконец, их мечта осуществилась.Людмила Артёмова, жительница с. Березники:- Это слезы радости! Спасибо всем огромное! ПАО "Газпрому", нашей администрации, которая заявила о нас, что мы есть такие в Березниках, что нуждаемся в газе!Кроме них в селе еще четыре семьи, которые раньше других подготовили свои дома к приему долгожданного газа.Альбина Кирсанова жительница с. Березники:- Здесь живем 35 лет и все это время нам обещали, обещали что дадут. Ждем, но вот слава Богу дождались!Для газификации села построены межпоселковый газопровод Собинка- БерЕзники протяженностью 19 с половиной километров и распределительные сети- 16 километров. Жителей больше шестисот человек. С газификацией связаны большие планы.Наталья Быстрицкая, глава администрации Березниковского поселения:- Население информировано о том, что уже есть распределительные сети .Будут газифицироваться 2 дома, которые вот у нас десятиквартирник и шестиквартирник, да! В последующем, я думаю, газ придет и в администрацию, школа и храм у нас находится на территории. А так 296 домов готовы подключиться.Кроме газопровода к Березникам в прошлом году завершены строительно-монтажные работы еще на 11 межпоселковых газопроводах, что создало возможность газифицировать более двух тысяч домовладений.Алексей Конышев, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Владимир":- На этот год уже более амбициозные планы. В два раза по сути мы увеличиваем и объем строительства. Уже 24 межпоселковых газопровода и количество жителей, которые получат газ, возможность получить газ более 4 четырех тысяч человек.Всего же реализация пятилетней Программы позволит газифицировать около двадцати восьми тысяч домовладений в трехстах тринадцати населенных пунктах области.