Во Владимирской области минувшей ночью произошли два крупных пожара. В деревне Неглово...

Во Владимирской области минувшей ночью произошли два крупных пожара.В деревне Неглово Александровского района (4 апреля, 2:34) загорелся частный жилой дом.Пресс-центр МЧС России по Владимирской области сообщает, что вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно. И на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома уже по всей площади.Специалисты затушили пожар на 102 кв метрах. Пострадали конструкция, имущество дома и хозяйственной постройки.Информации о погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 17 человек личного состава. Причина возгорания также пока неизвестна.Второй пожар произошёл в городе Муроме. Поздним вечером поступил тревожный сигнал в деревообрабатывающем цехе (улица Мостоотряда, дом 6 «А»).На момент прибытия спасателей наблюдалось горение древесины внутри камеры.Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади - 60 кв метрах, но в результате пострадала кровля, внутренняя отделка, имущество и пиломатериалы.Информация о погибших и пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 21 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона, что в случае пожара следует оперативно звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: pxfuel.com; официальный сайт МЧС России по Владимирской области