Я раньше думал, что хроническая усталость у меня является следствием загрязнения окружающей среды, недостатка витаминов, высокого уровня холестерина в крови, шума, издаваемого соседями, необходимостью рано вставать на работу по утрам - короче, всего того, что заставляет нас задать самим себе вопрос, стоит ли вообще жизнь того, чтобы ее прожить.
Но оказалось, что основная причина кроется в другом. Население России составляет 145 млн. человек, из них 48 млн. пенсионеров, 60 млн. студентов и школьников, 9 183 000 безработных, 1 296 000 цыган. Из оставшихся 26 521 000 человек 13 450 составляют депутаты и госслужащие, 5 млн. - военные, 3 977 368 - нелегальные эмигранты. 2 266 084 человека в настоящее время госпитализированы, 1 827 546 - пребывают в местах не
еще анекдот!