Во Владимирской области начались первые палы травы. Три пала травы на площади 0.75. гектаров (во...

Во Владимирской области начались первые палы травы.Три пала травы на площади 0.75. гектаров (во Владимире, Камешковском и Ковровском районах) ликвидировали владимирские пожарные, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.В регионе установилась тёплая сухая погода, что способствует возникновению палов сухой растительности, предупреждают спасатели. Как правило, причина палов травы – человеческий фактор. Пик подобных пожаров приходится на период подготовки граждан к новому «дачному сезону».Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.