Во Владимирской области обезврежен фальшивомонетчик-рецидивист. УФСБ России по Владимирской...

Во Владимирской области обезврежен фальшивомонетчик-рецидивист.УФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с ОЭБиПК ОМВД России по Александровскому району УМВД России по Владимирской области, выявлена и задокументирована противоправная деятельность 42-летнего жителя Петушинского района, причастного к сбыту поддельных денег.По версии следствия, у неоднократно судимого за аналогичные преступления дома было обнаружено и изъято 39 купюр, достоинством 2 000 рублей с признаками подделки, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Злоумышленника задержали на территории города Покрова. Все изъятые фальшивки имели те же серию и номер, которые были отпечатаны на купюре, изъятой в декабре у потерпевшей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Устанавливаются каналы приобретения фальшивых денежных купюр.Фото и видео: пресс-служба УМВД по Владимирской области.