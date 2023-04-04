Добавим, что отключить уведомления от госорганов на Госуслугах или удалить аккаунт на сайте можно при посещении МФЦ. Это не является уклонением от службы в армии.

Во Владимирской области опровергли отправку электронных повесток призывникам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства и«Никаких изменений в федеральный закон «О воинской обязанности» не вносилось. Молодые люди получат бумажную повестку традиционным способом: лично в руки,под роспись», - уточнили в Белом доме.Добавим, что отключить уведомления от госорганов на Госуслугах или удалить аккаунт на сайте можно при посещении МФЦ. Это не является уклонением от службы в армии.Напомним, что неразбериха началась после слов военкома области Юрия Гусарова, который на совещании в Белом доме , что весенние новобранцы получат повестки через Госуслуги.