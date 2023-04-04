Во Владимирской области подтверждено ещё 73 случаев заболевания коронавирусной...
Во Владимирской области подтверждено ещё 73 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Региональное Управление Роспотребнадзора информирует, что за прошедшие сутки (4 апреля 2023 года) зафиксировано:
22 сл. в городе Владимире;
13 сл. в Муромском районе;
8 сл. в Ковровском районе;
8 сл. в Гусь-Хрустальном районе;
5 сл. в Петушинском районе;
5 сл. в Кольчугинском районе;
3 сл. в Вязниковском районе;
2 сл. в Гороховецком районе;
2 сл. в Суздальском районе;
1 сл. в Александровском районе;
1 сл. в городе Радужный;
1 сл. в Камешковском районе;
1 сл. в Меленковском районе;
1 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183 635 случаев заболевания коронавирусом.