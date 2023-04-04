Во Владимирской области подтверждено ещё 73 случая заболевания коронавирусной...

Во Владимирской области подтверждено ещё 73 случая заболевания коронавирусной инфекцией.Региональное Управление Роспотребнадзора информирует, что за прошедшие сутки (4 апреля 2023 года) зафиксировано:22 сл. в городе Владимире;13 сл. в Муромском районе;8 сл. в Ковровском районе;8 сл. в Гусь-Хрустальном районе;5 сл. в Петушинском районе;5 сл. в Кольчугинском районе;3 сл. в Вязниковском районе;2 сл. в Гороховецком районе;2 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Александровском районе;1 сл. в городе Радужный;1 сл. в Камешковском районе;1 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183 635 случаев заболевания коронавирусом.