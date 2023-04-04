Во Владимирской области сразу после половодья начнется пожароопасный сезон. Регион уже готовится к...

Во Владимирской области сразу после половодья начнется пожароопасный сезон.Регион уже готовится к сезону ландшафтных и лесных пожаров.Спасатели говорят, от момента, когда уйдет вода, до момента, когда все кругом начинает полыхать, в среднем проходит меньше недели. Пожароопасный сезон в регионе начнется 14 апреля.По данным Федерального агентства лесного хозяйства, наш регион входит в топ-5 субъектов страны по скорости ликвидации лесных пожаров в первые сутки. Всё решает уровень технического оснащения служб. На вооружении лесников стоят малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗов, квадрокоптеры и квадроциклы для оперативной разведки, полноприводные автобусы для доставки людей к эпицентру возгорания. автоцистерны, мотовездеходы, мотопомпы и прочее оборудование. В рамках нацпроекта "Экология" обновление парка противопожарной техники продолжится. К 2024 году планируется также сделать запас семян для воспроизводства лесов и увеличить площадь лесовосстановления до семи тысяч гектаров ежегодно.