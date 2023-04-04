Во Владимирской области в ДТП пострадали пятеро детей. По предварительной информации, в минувшую...

Во Владимирской области в ДТП пострадали пятеро детей.По предварительной информации, в минувшую субботу около 9 часов 40 минут в деревне Кузнечиха Ковровского района 27-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево.Водитель и пассажир скончались на месте, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли. Также 22 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе 5 детей.Кроме того, выявлены 106 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от освидетельствования.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.