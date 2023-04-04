Во Владимирской области в среду на смену солнцу придут облака. Ясному утру придет на смену...

Во Владимирской области в среду на смену солнцу придут облака.Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера, сообщают синоптики погоду на 5 апреля 2023 года. Без осадков.Воздух прогреется до 12 градусов тепла к 15 часам.Ветер слабый - до 3,2 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти - с 749 до 753 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память преподобного Никона, игумена Киево-Печерского монастыря. В народе Никон считается покровителем шашечной игры. В этот день зяблик прилетает. Птицы были носителями каких-то примет, в том числе и погодных, поэтому, в старину, как только птицы возвращались с теплых краев, крестьяне зазывали их ко крыльцу, потчевали крошками, зернышками, льняным семенем. Наши предки заметили: если перелетные птицы летят дружными стаями, весна хорошей будет.Фото https://www.pxfuel.com/en