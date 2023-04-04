Во Владимирской области жители винят в подтоплении своих домов трассу М-12.
Второй год подряд реки...
Во Владимирской области жители винят в подтоплении своих домов трассу М-12.
Второй год подряд реки Вольга и Шитка в Петушинском районе выходят из берегов и затапливают прибрежные населённые пункты. Почему жилые кварталы по весне превращаются в Венецию? Разбирался Максим Калашников.
- Вот уровень забора зелёного. Вот он и был как раз. Ну, это где-то в этом году, сантиметров 70, наверное, было.
Людмила Андрющенко показывает кадры половодья. Река Вольга вышла из берегов, затопила улицы, придомОвые участки, а к некоторым местным жителям - заглянула и в дома. Сейчас вода постепенно уходит, оставляя после себя испорченную мебель и неприятный осадок.
Людмила Андрющенко, жительница п. Вольгинский:
- Страх от прихода большой воды - он сохраняется. До тех пор, пока она не остановится и не начнёт отступать. А на каком уровне она остановится - это одному Богу известно.
Эту территорию затапливает второй год подряд. Раньше такого не было, говорят местные жители - по их мнению, всему виной строительство трассы М-12. Дорожные насыпи стали искусственной преградой для талой воды. Проложенные под дорогой водопропускные трубы с задачей не справляются, считают люди. К тому же они засорены ветвями и другим мусором, который несёт течение.
Евгений Просин, активист Общероссийского Народного фронта:
- Я обратил внимание на то, что, когда они делали эти трубы, вкапывали, я их спросил, а не будет ли это слишком диаметр маленький? Нет, нет, у нас всё рассчитано, у нас всё будет. Никакого подтопления не будет. И вы от этого страдать не будете. Вот так вот они уверили.
Дом Евгения Просина тоже вторую весну затапливает. Жильё было застраховано, но чтобы получить компенсацию за испорченное имущество - нужно обить не один порог. Услуги новым клиентам из подтопляемых территорий страховые компании с недавних пор предоставлять и вовсе отказываются.
Людмила Андрющенко, жительница п. Вольгинский:
- Я спросила их - хорошо, а те люди, которые у вас страхуются 30 лет уже и не разу не получали страховку, кроме прошлого года. Я говорю, с ними как ситуация будет обстоять? Говорят - будем пересматривать страховые полисы. Либо повысится цена, либо также будет отказано.
В администрации района подтверждают, что раньше эти территории не затапливало. Но "Большая вода" может вести себя непредсказуемо.
Валерий Данилов, заместитель начальника управления гражданской защиты Петушинского района:
- Детей сразу перевели на дистанционное обучение. Получилось так, что неделю дети были на каникулах. И вот они вышли с каникул. И уже подготовлен был приказ управления образования.
В "Росавтодоре" Вестям сообщили, что виновник потопа - стремительно таящий снег, а не дорога. А строители сами стали заложниками ситуации. Но людям от этого не легче. Даже если это правда, и дорожные насыпи ни при чем, от половодья она не спасёт.
Максим Калашников, Егор Герасимов. Вести-Владимир.