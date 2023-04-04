Во Владимирской области жители винят в подтоплении своих домов трассу М-12. Второй год подряд реки...

Во Владимирской области жители винят в подтоплении своих домов трассу М-12.Второй год подряд реки Вольга и Шитка в Петушинском районе выходят из берегов и затапливают прибрежные населённые пункты. Почему жилые кварталы по весне превращаются в Венецию? Разбирался Максим Калашников.- Вот уровень забора зелёного. Вот он и был как раз. Ну, это где-то в этом году, сантиметров 70, наверное, было.Людмила Андрющенко показывает кадры половодья. Река Вольга вышла из берегов, затопила улицы, придомОвые участки, а к некоторым местным жителям - заглянула и в дома. Сейчас вода постепенно уходит, оставляя после себя испорченную мебель и неприятный осадок.Людмила Андрющенко, жительница п. Вольгинский:- Страх от прихода большой воды - он сохраняется. До тех пор, пока она не остановится и не начнёт отступать. А на каком уровне она остановится - это одному Богу известно.Эту территорию затапливает второй год подряд. Раньше такого не было, говорят местные жители - по их мнению, всему виной строительство трассы М-12. Дорожные насыпи стали искусственной преградой для талой воды. Проложенные под дорогой водопропускные трубы с задачей не справляются, считают люди. К тому же они засорены ветвями и другим мусором, который несёт течение.Евгений Просин, активист Общероссийского Народного фронта:- Я обратил внимание на то, что, когда они делали эти трубы, вкапывали, я их спросил, а не будет ли это слишком диаметр маленький? Нет, нет, у нас всё рассчитано, у нас всё будет. Никакого подтопления не будет. И вы от этого страдать не будете. Вот так вот они уверили.Дом Евгения Просина тоже вторую весну затапливает. Жильё было застраховано, но чтобы получить компенсацию за испорченное имущество - нужно обить не один порог. Услуги новым клиентам из подтопляемых территорий страховые компании с недавних пор предоставлять и вовсе отказываются.Людмила Андрющенко, жительница п. Вольгинский:- Я спросила их - хорошо, а те люди, которые у вас страхуются 30 лет уже и не разу не получали страховку, кроме прошлого года. Я говорю, с ними как ситуация будет обстоять? Говорят - будем пересматривать страховые полисы. Либо повысится цена, либо также будет отказано.В администрации района подтверждают, что раньше эти территории не затапливало. Но "Большая вода" может вести себя непредсказуемо.Валерий Данилов, заместитель начальника управления гражданской защиты Петушинского района:- Детей сразу перевели на дистанционное обучение. Получилось так, что неделю дети были на каникулах. И вот они вышли с каникул. И уже подготовлен был приказ управления образования.В "Росавтодоре" Вестям сообщили, что виновник потопа - стремительно таящий снег, а не дорога. А строители сами стали заложниками ситуации. Но людям от этого не легче. Даже если это правда, и дорожные насыпи ни при чем, от половодья она не спасёт.Максим Калашников, Егор Герасимов. Вести-Владимир.