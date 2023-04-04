За прошедшие сутки с 3 на 4 апреля во Владимирской области произошло три пала травы на площади 0,75 га, которые были потушены сотрудниками МЧС. Палы травы возникли во Владимире, Камешковском и

За прошедшие сутки с 3 на 4 апреля во Владимирской области произошло три пала травы на площади 0,75 га, которые были потушены сотрудниками МЧС. Палы травы возникли во Владимире, Камешковском и Ковровском районах. В тревожном ведомстве сообщили, что основная причина палов – человеческий фактор, ведь большинство из них происходят во время подготовки в новому дачному