Они зафиксированы во Владимире, Камешковском и Ковровском районах.

За сутки во Владимирской области произошло три возгорания травы на площади 0,75 гектаров. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в региональном ГУ МЧС.Они зафиксированы во Владимире, Камешковском и Ковровском районах. Спасатели призывают граждан не поджигать сухостой, ведь пал травы может стать причиной ЧП. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы в размере до 15 тысяч рублей.Напомним, что в прошлом году в регионе зарегистрировали 320 случаев горения сухой растительности на площади более 245 гектаров.