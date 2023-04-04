Неуемный оптимизм – скрытый признак депрессии.

Неуемный оптимизм – скрытый признак депрессии.Смех оказываетположительное воздействие на наше физическое ипсихическоездоровье. Однако, слишком натужный смех сигнализирует о многих проблемах вплоть до депрессии.Кризисный психолог Виктория Вавилова рассказала журналистам о том, как натянутая улыбка кричит о психологических проблемах. Утверждает специалист, что иногда люди,которые выглядят сильными и доброжелательными, могут игнорировать своипроблемы и избегать негативных эмоций, таких как страх, обида и злость."Это всего лишь защитная реакция психики", – добавила эксперт о механизме скрытия депрессии.Такие люди могут чувствовать вину,когда у них портится настроение, и чаще всего ищут внешние причины дляэтого. Ведь безумно боятся заглянуть в свою душу. Люди, страдающие "улыбающейся депрессией", изо всех сил скрывают своиистинные чувства. Однако, если дать им возможность высказаться, то от человека зажигалки можно узнатьмного неожиданного...Для тех, кто узнал в описанном типаже себя или своих близких, специалист дала список, который поможет распознать опасную ситуацию. Человека перестают радовать любимые занятия, у него меняется режим дня, аппетит либо пропадает, либо становится зверским, случаются перепады настроения или приступы агрессии.Кроме того, сигнализировать о депрессии могут постоянные извинения, неуверенность в себе и обесценивание своих чувств.