В Александровском районе задержали подозреваемого в сбыте поддельных денег. Как сообщили в УФСБ, в одном из местных магазинов мужчина расплатился за товар фальшивой купюрой и скрылся.

В Александровском районе задержали подозреваемого в сбыте поддельных денег. Как сообщили в УФСБ, в одном из местных магазинов мужчина расплатился за товар фальшивой купюрой и скрылся. Продавец усомнилась в подлинности банкноты и обратилась в полицию. В ходе оперативных действий полицейским совместно с сотрудниками ФСБ удалось найти подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Петушинского района. На момент