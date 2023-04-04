Жители СНТ около поселка Вольгинский в Петушинском районе жалуются на затопление домов во время весеннего паводка

Жители СНТ около поселка Вольгинский в Петушинском районе жалуются на затопление домов во время весеннего паводка, - сообщает . Люди утверждают, что причиной подтопления стало строительство трассы М-12.Дорожные насыпи, по словам местных жителей, стали преградой для талой воды, которая затопляет поселок уже второй год подряд. До начала строительства паводки не затрагивали поселок.Однако «Росавтодор», ответственный за строительство трассы, отрицает вину. Дорожники утверждают, что причиной затопления стал стремительно тающий снег, а не трасса.