Их позицию озвучил один из депутатов горсовета.

Жители Владимира выступили против строительства парковки рядом с Центральным рынком. Их позицию озвучил один из депутатов горсовета.Ранее сообщалось, что на улице Батурина строительство нового торгового центра. Проект планировки территории на сайте мэрии.Владимирцы призывают горадминистрацию не трогать зелёную зону из 40 деревьев, а разместить стоянку в другом месте. Горожане также считают, что велодорожки должны иметь выход в ЦПКиО.Депутат по 15-му округу Евгений Станчев пообещал, что власть учтёт мнение жителей.