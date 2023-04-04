Жителя Коврова, страдающего туберкулёзом, принудительно госпитализируют в больницу. Информация об...

Жителя Коврова, страдающего туберкулёзом, принудительно госпитализируют в больницу.Информация об этом случае появилась на официальном сайте прокуратуры Владимирской области. Как выяснилось, мужчина, вернувшийся из тюрьмы, ещё с августа 2022 года состоит на учёте в Ковровском межрайонном противотуберкулезном диспансере.С сентября по ноябрь 2022 года он находился в стационаре в города Владимире. Далее мужчина был выписан, но до января получал медицинскую помощь на дому под контролем специалистов.Однако в начале февраля пациент написал отказ от дальнейшего лечения и, как сообщает прокуратура, «начал вести асоциальный образ жизни».Известно, что с таким диагнозом письменный отказ не имеет правового значения. И мужчина легко может заразить окружающих.По результатам проверки прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление о принудительной госпитализации заболевшего в больницу.Требования судом были удовлетворены. Теперь исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры.Фото: pxfuel.com