Правительство Владимирской области вечером 3 апреля внесло ясность в то, как в регионе будет проходить весенний призыв в армию, заявив, что бумажную повестку молодым людям будут вручать

Правительство Владимирской области вечером 3 апреля внесло ясность в то, как в регионе будет проходить весенний призыв в армию, заявив, что бумажную повестку молодым людям будут вручать традиционным способом, а не через портал Госуслуги. «Никаких изменений в федеральный закон «О воинской обязанности» не вносилось. Молодые люди, которые соответствуют критериям для прохождения срочной службы в армии