Что случилось с молодым артистом

Что случилось с молодым артистомГрандиозным четырехчасовым концертом Илья Резник отметил 85-летие. Более сорока артистов вышли в этот вечер на сцену столичного зала "Крокус Сити Холл". В афише праздничного вечера был заявлен и Дима Билан. Как ожидалось, он споет песню "Грешная страсть".Изначально она входила в шестой альбом группы "A`STUDIO", который вышел в 1998 году под тем же названием. Музыку к ней написал основатель коллектива Байгали Серкебаев, автором слов стал Илья Резник, а первым исполнителем был Батырхан Шукенов. Спустя 30 лет вторую жизнь этой песне подарил Димаш Кудайберген. А вот версию Димы Билана, увы, оценить не удалось..."О том, что его не будет, я узнал уже когда концерт начался, – рассказал Илья Резник. – Мне из-за кулис вынесли записку, где было всего одна фраза – "Билана не будет". И я показал ее залу. Поклонников победителя "Евровидения" поэт, конечно, огорчил этой грустной новостью. Многие шли, чтобы увидеть кумира. Но сам Резник отнесся к его отсутствию философски. "Ну, не будет и не будет", – говорит поэт. А вот отсутствие композитора Максима Дунаевского, а соавторстве с которым была написана пронзительная "Молитва", Илью Резника огорчило. Писали, что он якобы попал в больницу.