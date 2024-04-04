23-ий автобус поменяет маршрут с 8 апреля. В мэрии объяснили, что это связано с ремонтом школы № 26, ученики которой временно будут учиться в ДДюТ. Автобусы маршрута № 23 проследуют через
<a href="https://33live.ru/novosti/04-04-2024-23-ij-avtobus-izmenit-svoj-marshrut-a-11-yj-stanet-xodit-chashhe.html" target="_blank">23-ий автобус изменит свой маршрут, а 11-ый станет ходить чаще</a> - 23-ий автобус поменяет маршрут с 8 апреля. В мэрии объяснили, что это связано с ремонтом школы № 26, ученики которой временно будут учиться в ДДюТ. Автобусы маршрута № 23 проследуют через
[url=https://33live.ru/novosti/04-04-2024-23-ij-avtobus-izmenit-svoj-marshrut-a-11-yj-stanet-xodit-chashhe.html]23-ий автобус изменит свой маршрут, а 11-ый станет ходить чаще[/url] - 23-ий автобус поменяет маршрут с 8 апреля. В мэрии объяснили, что это связано с ремонтом школы № 26, ученики которой временно будут учиться в ДДюТ. Автобусы маршрута № 23 проследуют через