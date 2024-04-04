23-ий автобус поменяет маршрут с 8 апреля. В мэрии объяснили, что это связано с ремонтом школы № 26, ученики которой временно будут учиться в ДДюТ. Автобусы маршрута № 23 проследуют через

23-ий автобус поменяет маршрут с 8 апреля. В мэрии объяснили, что это связано с ремонтом школы № 26, ученики которой временно будут учиться в ДДюТ. Автобусы маршрута № 23 проследуют через остановку «площадь Ленина» по маршруту: – в прямом направлении: «…ул. Мира – Всполье – площадь Ленина (со стороны сквера) – Октябрьский проспект – Областная