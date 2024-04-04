Певица Анита Цой призналась, что почти рассталась со своим мужем Сергеем. Это произошло во время гастролей.

Певица Анита Цой призналась, что почти рассталась со своим мужем Сергеем. Это произошло во время гастролей.На церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория" Цой рассказала об инциденте, который мог привести к распаду длительных отношений. Анита поведала, что в одно из путешествий на гастроли впервые с ней отправился ее супруг.На мероприятиях певица просила мужа выступить с ней на сцене, поскольку он находился в зале. Сергей соглашался на просьбы жены, однако отнюдь не был в восторге от этой идеи.Цой призналась, что в тот момент они с мужем были на грани расставания. Певица думала, что они не переживут до конца тура. "Мой муж, конечно, не фанат того, чтобы выходить на сцену. Дома он любит петь под гитару на кухне, а там – нет", — цитирует артистку Пятый канал. Тем не менее, после продолжительного тура пара вернулась с новыми силами и чувствами, отметила звезда.Ранее в беседе с журналистами Цой рассказала, что уже давно не ограничивается одними лишь выступлениями на сцене. Дело в том, что Анита подалась в бизнес, при этом весьма неожиданный. Оказалось, что народная артистка промышляет действительно народным бизнесом и продает в России закрутки: как соленые, так и сладкие.