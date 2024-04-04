В выставочном зале Абрамцевского музея-заповедника открылась выставка «Барановские ситцы.

В выставочном зале Абрамцевского музея-заповедника открылась выставка «Барановские ситцы. Наш российский триумф» музея-заповедника «Александровская слобода». На протяжении десятилетий он ведет систематическую работу по формированию коллекции набивных тканей середины ХIХ-ХХ вв., произведенных на Троицко-Александровской мануфактуре купцов Барановых. Сегодня она насчитывает более 2000 единиц хранения, является гордостью музея и постоянно пополняется.«Барановские ситцы» - самый известный отечественный текстильный бренд второй половины XIX – начала XX вв. Свое название они получили по фамилии промышленников и, наряду с известными народными промыслами, сегодня считаются одной из визитных карточек русской традиционной культуры.В начале XX века «барановские ситцы» становятся настолько популярными, что изделия из них можно было встретить и в городе, и в деревне. Они продавались на отечественных ярмарках и восточных базарах, среди товаров коробейников и в дорогих лавках. Ткани экспонировались в русском павильоне на Всемирной выставке в Париже, а их производитель получил орден от персидского шаха.Основу передвижного выставочного проекта составили лучшие экспонаты музейной коллекции. Он знакомит жителей других регионов с ситцами, производившимися в Александровском уезде Владимирской губернии и ставшими одними из лучших в истории отечественного ситценабивного производства.Во время презентации выставки зав. научно-экспозиционным отделом музея-заповедника А.В. Листопад сказала: «Для этого проекта мы постарались подобрать красивые, оригинальные вещи, исторически значимые. Таким является образец ткани, который называется «смородиновый лист». Это гордость нашей коллекции, потому что этот рисунок на Парижской выставке в 1889 году получил высшую награду – Гран-при. Парижанки были восхищены красотой, яркостью и тонкой работой. Кроме того, на вставке вы можете увидеть предметы, которые экспонируются впервые. В частности, работу, выполненную художником Иваном Кирилловым для выставки, которая проходила в Русском музее».Д.И. Иванеева, специалист экспозиционно-выставочной деятельности музея-заповедника «Александровская слобода», отметила, что «на выставке представлено более ста предметов. Это и головные платки, и ситцы, и предметы народного костюма, которые украшены барановскими ситцами». Кстати, это выставочный дебют молодого сотрудника «Слободы».Представители Абрамцевского музея-заповедника подчеркнули сложившиеся добрые взаимовыгодные отношения между двумя музеями. Обмен выставочными проектами ведется с 2017 года, когда было заключено соответствующее соглашение. В качестве ответного шага в Слободе скоро откроется выставка, которую предоставит Абрамцево.