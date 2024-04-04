В этом году инновационное медицинское оборудование получат больницы в 15 регионах.

В этом году инновационное медицинское оборудование получат больницы в 15 регионах. ВТБ передаст его медучреждениям в рамках благотворительной программы «Мир без слез».«Передача оборудования медицинским центрам – главная задача программы, но не менее важно для нас – поддержать маленьких пациентов, скрасить их пребывание в больницах, поднять настроение и приблизить выздоровление, поэтому в этом году в гости к ребятам отправятся вместе со спектаклем о финансовой грамотности персонажи из передачи «Спокойной ночи, малыши!», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.Первое представление прошло в Детской городской клинической больнице №9 им. Г.Н. Сперанского.«Мы сотрудничаем с банком уже 14 лет. За это время вместе мы помогли множеству детей. Я имею в виду не только оборудование – за годы проведения программы ребята стали участниками праздников и новогодних акций. Такие активности играют очень важную роль в выздоровлении – они создают позитивный настрой, который так необходим детям в период прохождения лечения», – главный врач больницы им. Г.Н. Сперанского Иван Афуков.Программе «Мир без слез» в этом году исполняется 21 год. За минувшие годы помощь получили 207 медицинских центров в 79 субъектах России. В 2024 году инновационное оборудование будет передано 18 больницам-партнерам в 15 регионах России.