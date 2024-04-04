Об этом рассказали в пресс-службе регионального Правительства.

Более 60 тысяч жителей Владимирской области получат выплаты к 9 Мая. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Правительства.Вдовы погибших участников СВО получат по пять тысяч рублей, а «дети войны» – по 1251 рублю. Также по десять тысяч выделено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Также «Жителям осажденного Севастополя», труженикам тыла инвалидам и участникам ВОв, узникам, блокадникам, «жителю осажденного Севастополя» и труженикам тыла.На сегодняшний день власти уже начали перечислять денежные средства.