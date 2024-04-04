Большая вода в Петушинском районе: всего за одну ночь из берегов вышла речка в посёлке...

Большая вода в Петушинском районе: всего за одну ночь из берегов вышла речка в посёлке Труд.Сотрудники регионального МЧС выехали на место - а с ними наша съемочная группа. Какие прогнозы дают спасатели по паводку в регионе? Слово Кристине Ивановой.Еще позавчера здесь было сухо. Сегодня через дорогу течет река - местами бурная. В этом году перелив в поселке Труд начался , как минимум, на две недели раньше обычного.Андрей Сучков, начальник управления гражданской защиты Петушинского района:- Может дойти как раз до возвышенности. Мы понимаем и знали... зону риска, у нас существует альтернативный проезд через фабрику.Кристина Иванова:- Большая Липня. Летом - практически ручей. В марте, апреле - действительно большая река. Подтапливает традиционно вот этот многоквартирный дом и один частный дом по течению. Но как будет в этом году - не берется предсказывать никто.- Ну, с водой не поборешься…Мария Масленникова - местная староста. С марта этот дом на Набережной - ее главный подопечный. Вода у самых подъездов - плавучие "мосты" из ящиков здесь дело обычное. Остальные дома в поселке пока в сухости и сохранности.Мария Масленникова, староста пос. Труд:- Огороды, сараи, бани - всё плавает сейчас в воде. Но живность перетащили... Около дома пока нормально.А что творится у дома Лидии Андреевны, можно только догадываться. Утром дачница успела забрать самое ценное и отправилась пережидать паводок к соседям на холме. Сейчас добраться до ее дома можно только на лодке. Женщина говорит, обычно в СНТ вода стоит недолго - дня три, четыре. И уходит так же, как пришла - внезапно.Лидия Калинина, дачница СНТ Волгарь-1:- Из шкафчиков - нижние ящики, кровати, матрасы поставила... Думаю, вдруг затопит так сильно! Уезжать есть куда, но просто не хочу. Привыкла, и тут всё моё.Ситуация в районе - на постоянном контроле регионального управления МЧС.По прогнозам, несмотря на снежную зиму и резкое потепление, пока всё проходит в рамках средних многолетних значений.Вадим Лобастов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного Управления МЧС России по Владимирской области:- В целом, ни эвакуация, ни какие-то дополнительные меры не планируются. В них нет необходимости, так скажем. Вопросы жизнеобеспечения решены. Медицинское обеспечение – решено. Проблемных вопросов нет.Эти подтопления - первая волна. Вскрылись и разлились малые реки Владимирской области.Вот-вот наступит очередь Клязьмы и Нерли. А дальше - полноводная Ока.Сообщается, что в районе подмосковной Коломны она уже поднялась на пять метров.При худшем сценарии окские воды могут затопить 32 населенных пункта нашего региона.Кристина Иванова, Илья Хлудов, Вести "Владимир".