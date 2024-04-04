Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области снижается всплеск заболеваемости ОРВИ– Во Владимирской области стартовал весенний призыв– Родители выпускников проверили свои силы
<a href="https://33live.ru/novosti/04-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-04042023.html" target="_blank">Дайджест (общество) 04.04.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области снижается всплеск заболеваемости ОРВИ– Во Владимирской области стартовал весенний призыв– Родители выпускников проверили свои силы
[url=https://33live.ru/novosti/04-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-04042023.html]Дайджест (общество) 04.04.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области снижается всплеск заболеваемости ОРВИ– Во Владимирской области стартовал весенний призыв– Родители выпускников проверили свои силы