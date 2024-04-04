Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области снижается всплеск заболеваемости ОРВИ– Во Владимирской области стартовал весенний призыв– Родители выпускников проверили свои силы

Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области снижается всплеск заболеваемости ОРВИ– Во Владимирской области стартовал весенний призыв– Родители выпускников проверили свои силы в ЕГЭ