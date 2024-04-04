Дружелюбная и ласковая Агния из Владимирской области ищет любящего хозяина. И вновь наша...

Дружелюбная и ласковая Агния из Владимирской области ищет любящего хозяина.И вновь наша традиционная рубрика "Хочу домой". В ней мы рассказываем о подопечных приютов для животных, которые очень хотят оказаться в заботливой и любящей семье.Сегодня наша героиня ласковая собачка Агния. Её смешные ушки заставляют улыбаться даже самых угрюмых посетителей приюта "Ковчег-33".Красотке - всего два года. Агния энергична и дружелюбна.По словам волонтеров, с ней будет приятно разделить и активные прогулки, и спокойные вечера.Агния с радостью подарит вам частичку нежности и тепла. Чтобы забрать собачку домой, звоните по номеру, который указан на экране.Телефон волонтера: +7(904)596-82-77 - Анна.Фото: приют "Ковчег-33"