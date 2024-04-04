Об этом сообщили представители пресс-центра администрации города в телеграме.

Сегодня, 4 апреля, группа из 30 владимирских контрактников отправилась на спецоперацию. Об этом сообщили представители пресс-центра администрации города в телеграме.«Радостно от того, что мы живем среди вас. Среди настоящих мужчин! Возвращайтесь с победой!» – сказала в напутствие бойцам Елена Янина, Министр образования и молодежной политики.Перед тем, как отвезти солдат в зону боевых действий, их отправят в специальные учебные подразделения.Адреса пунктов отбора на военную службу по контракту:Владимир, ул. Стрелецкая, д. 55А;Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 92;Телефон +7 (4922) 45–02–25.