Штормовые порывы ветра 3 апреля достигали 21 м/с, из-за этого пострадали линии электропередач. В 80 населенных пунктах в 10 районах области пропало электричество. Без света остались около 8,5

Штормовые порывы ветра 3 апреля достигали 21 м/с, из-за этого пострадали линии электропередач. В 80 населенных пунктах в 10 районах области пропало электричество. Без света остались около 8,5 тысячи человек. Как рассказал Александр Авдеев в соцсетях, подачу электроэнергии оперативно восстановили. Никто из жителей не пострадал. Во «Владимирэнерго» сообщили, что электроснабжение восстанавливали 55 бригад энергетиков: 234